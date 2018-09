Real-Roma: lo speaker annuncia Manolas, il Bernabeu esplode! – VIDEO

Applausi e grida da parte dei tifosi del Real Madrid per Kostas Manolas, l’eroe dell’eliminazione del Barcellona

Che Kostas Manolas sia diventato una sorta di idolo tra i tifosi della Roma, dopo il gol-eliminazione nei quarti di finale contro il Barcellona, è un dato di fatto. Quello che ha sorpreso è stata, invece, la reazione del Santiago Bernabeu al momento dell’annuncio delle formazioni. Lo speaker ha pronunciato nome e cognome del difensore greco e il pubblico spagnolo ha risposto con applausi e grida, “ringraziandolo” per quanto fatto qualche mese fa. Un momento che la Roma non ha mancato di far notare sui suoi profili social.