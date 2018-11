Nessun insulto all’arbitro: ecco il labiale di Higuain – VIDEO

Milan: Higuain espulso per proteste contro la Juve, ma non ha insultato l’arbitro Mazzoleni. Giusto il rosso per eccessiva foga dell’argentino, ma la sua posizione può alleggerirsi

Gonzalo Higuain andava espulso, ma le conseguenze del suo gesto potrebbero essere un po’ meno gravi rispetto a quanto preventivato. L’attaccante del Milan, buttato fuori dall’arbitro Silvio Mazzoleni per eccessive proteste verso la fine del match contro la Juventus, non ha insultato il direttore di gara e, in questo senso, la lettura del labiale potrebbe venire in soccorso dell’argentino. Nelle immagini mostrate nelle ultime ore si vede sì Higuain protestare, subito dopo il fallo (da ammonizione) perpretato ai danni di Medhi Benatia, nei confronti dell’arbitro in maniera piuttosto concitata e senz’altro esagerata (e per questo assolutamente passibile di cartellino rosso), ma comunque nei limiti della decenza. Higuain non ha offeso Mazzoleni, così come inizialmente ventilato da qualcuno.

Nelle immagini post-partita si nota come l’attaccante milanista si sia rivolto all’arbitro semplicemente dicendo: «Fischi sempre a me!». Parole assolutamente consone, dette però evidentemente con troppo foga e per questo sanzionabili. Giusta allora l’espulsione per proteste, ma senza l’aggravante dell’insulto, che non c’è stato. Come confermato del resto anche da Cristiano Ronaldo a fine partita: «Higuain non ha detto nulla di che… Forse non merita di essere sanzionato». Il riferimento è alla possibile squalifica da parte del giudice sportivo che, con un minimo di clemenza, potrebbe essere un po’ meno grave del previsto.