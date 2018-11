Gonzalo Higuain è stato espulso nel corso della sfida tra Milan e Juventus. Il Pipita rischia una stangata: le ultimissime

Gonzalo Higuain ha perso la testa in Milan-Juve ed è stato espulso nel finale. Il Pipita, dopo la gara, si è presentato davanti alle telecamere e ha chiesto scusa per il suo gesto: «Sono una persona emotiva e un giocatore molto emozionale, qualche volta mi è difficile controllare i sentimenti. La reazione forse nonè stata giusta, ma gli arbitri a volte devono capire». Il centravanti del Milan ha perso la testa per un fallo commesso su Benatia a centrocampo e fischiato dall’arbitro Mazzoleni: secondo il Pipita è stato il marocchino a commettere, prima di lui, il fallo e ha protestato veementemente.

Dal possibile gol dell’1-1 il Pipita è passato addirittura al cartellino rosso in meno di 45 minuti. Rigore sbagliato ed espulsione, peggio non poteva andare. Ora per l’attaccante argentino potrebbe esserci una maxi-stangata. Il numero 9 del Milan rischia almeno 2 giornate di squalifica. Tutto dipenderà dal referto dell’arbitro e dalle parole pronunciate dall’attaccante del Milan nei confronti di Mazzoleni. Il Pipita, che uscendo quasi con le lacrime agli occhi, ha avuto da ridire anche con guardalinee e quarto uomo, salterà sicuramente la sfida con la Lazio, e quasi certamente anche il Parma. In caso di gravi insulti le giornate di squalifica salirebbero a 3 e in quel caso salterebbe anche la gara col Torino per tornare poi in campo tra oltre un mese, il 18 dicembre, a Bologna.