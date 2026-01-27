RedBird Milan, nuovi retroscena: Comvest pronta a rilevare il debito da Elliott in tempi rapidissimi

RedBird Milan, nuovi scenari in arrivo: il passaggio da Elliott a Comvest è ormai imminente. Le ultimissime notizie

Il Milan si prepara a un momento decisivo per il proprio assetto societario. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club è a pochi giorni dal rifinanziamento del debito contratto con il fondo Elliott. A subentrare sarà Manulife Comvest, piattaforma di private credit con sede a Toronto, che consentirà a RedBird di chiudere definitivamente la pendenza aperta nel 2022. L’operazione, tra capitale e interessi, supera i 550 milioni di euro.

Manulife Comvest è un colosso nato dalla fusione tra Manulife Investment Management e Comvest Credit Partners, realtà di primo piano nel settore del credito privato. Con circa 18 miliardi di dollari di asset gestiti e una presenza che spazia dal Nord America all’Asia, rappresenta un partner istituzionale di grande solidità per Gerry Cardinale e per la governance rossonera.

Secondo l’approfondimento, il nuovo finanziatore è pronto a prendere il posto di Elliott, segnando la fine dell’era del vendor loan. La chiusura dell’operazione è attesa entro una settimana e dovrebbe garantire maggiore stabilità al progetto tecnico guidato da Max Allegri, offrendo alla proprietà una base più serena per programmare gli investimenti futuri e rafforzare ulteriormente il ruolo del Milan nel panorama europeo.

