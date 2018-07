Reina e Strinic al Milan, ufficiale: i dettagli

Ufficialità di calciomercato per il Milan, doppia operazione in entrata: arrivano gli svincolati Pepe Reina e Ivan Strinic

Doppio colpo ufficiale per il calciomercato del Milan in entrata. La società rossonera ha depositato i contratti di Pepe Reina e Ivan Strinic. I due acquisti arrivano a parametro zero dopo aver esaurito il vincolo contrattuale rispettivamente con il Napoli e con la Sampdoria. Per i due nuovi acquisti del Milan, da oggi, inizia ufficialmente una nuova avventura, sancita dal deposito dei contratti in Lega da parte del Diavolo.

Le due operazioni erano state imbastite e concluse già nei mesi scorsi e, per ufficializzarle, bisognava aspettare la fine del contratto di Reina con il Napoli e di Strinic con la Sampdoria. Quest’ultimo, inoltre, è ancora in corsa ai quarti di finale del Mondiale con la sua Croazia, anche se un infortunio riportato nella giornata di ieri potrebbe costargli il prosieguo nel cammino in Russia.