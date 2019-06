Reine-Adelaide sembra essere uno degli obiettivi del Milan. Chi è e come gioca questo giovane talento francese

Come detto da Gazidis, il Milan sul mercato cercherà tanti giocatori giovani di prospettiva. Un nome di queste ore è Reine-Adelaide, classe 1998 di proprietà dell’Angers, tornato in Francia dopo una non fortunata esperienza all’Arsenal terminata nel 2018.

Reine-Adelaide è un giocatore essenzialmente creativo ed offensivo giocato in diverse posizioni nel corso di questa stagione, anche come falso nove. A prescindere dal ruolo, si tratta di un profilo che giostra quasi unicamente tra le linee, molto dentro al campo. 3 assist, 1.2 passaggi chiave ogni 90′ e recordman nel dribbling dell’Angers: 3.3 riusciti ogni 90′