Retegui torna in Serie A? Può (e vuole) già lasciare l’Arabia Saudita: contatti avviati con una big italiana. L’indiscrezione non lascia dubbi!

Retegui può già tornare in Serie A: avviati i contatti per il ritorno dell’attaccante in Italia. Dove potrebbe trasferirsi

La Juventus accende i motori in vista della prossima sessione estiva di calciomercato, con l’obiettivo primario di rivoluzionare e rinforzare il reparto offensivo a disposizione di mister Luciano Spalletti. Il nome nuovo che infiamma l’ambiente bianconero è quello di Mateo Retegui, ma le piste sul tavolo della dirigenza sono molteplici.

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Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Tuttosport, il centravanti italo-argentino desidera ardentemente tornare a calcare i campi della Serie A, ad appena un anno di distanza dal suo trasferimento in Arabia Saudita. Il padre del giocatore ha già avviato dei contatti diretti con il direttore sportivo della Juventus, Marco Ottolini, sfruttando un solido legame professionale nato ai tempi della comune esperienza al Genoa.

Si tratta di una pista esplorativa ma concreta, sebbene l’operazione si preannunci in salita. L’ostacolo principale è rappresentato dal faraonico ingaggio da 20 milioni di euro annui percepito dall’attaccante, unito alla rigidità del club saudita, poco propenso a concedere il giocatore in prestito. Ad agevolare un potenziale addio, tuttavia, potrebbe contribuire l’attuale instabilità politica nei paesi arabi.

Da Openda a Kolo Muani: le strategie per l’attacco

Parallelamente, la dirigenza lavora sulle certezze e sulle inevitabili uscite. Se da un lato si registrano importanti progressi per il rinnovo di contratto di Dusan Vlahovic, dall’altro si definisce il futuro di Lois Openda. Il belga, nonostante il riscatto, sembra destinato a fare le valigie: in prima fila per lui c’è il Fenerbahce guidato da Domenico Tedesco.

Il grande obiettivo per l’attacco di Luciano Spalletti rimane però Randal Kolo Muani. Il francese è il profilo che mette d’accordo tutte le componenti societarie per qualità tecniche e fisiche.

Le alternative e il nodo Champions League

Sullo sfondo resistono alternative di spessore, pronte a diventare priorità in caso di necessità:

Joshua Zirkzee: il talento olandese è in cerca di rilancio e ha una valutazione abbordabile che si aggira intorno ai 25 milioni di euro.

il talento olandese è in cerca di rilancio e ha una valutazione abbordabile che si aggira intorno ai 25 milioni di euro. Nicolas Jackson: il centravanti è di ritorno al Chelsea dopo la parentesi al Bayern Monaco ed è un profilo monitorato con attenzione.

Le ambizioni della Vecchia Signora dipenderanno in larga parte dalla qualificazione alla prossima Champions League, snodo fondamentale per garantire il budget necessario a sostenere colpi di tale portata. La certezza è che l’attacco bianconero vivrà una profonda e decisiva rivoluzione estiva.