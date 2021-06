Prima di contattare Carlo Ancelotti, Florentino Perez avrebbe contattato Mourinho per offrirgli la panchina del Real Madrid

Nella giornata di ieri, Carlo Ancelotti si è presentato in conferenza stampa nella sua seconda esperienza sulla panchina del Real Madrid. Ci sarebbe però un retroscena riguardante proprio il nuovo allenatore dei Blancos.

Come riportato dal The Telegraph, prima di contattare Ancelotti, il presidente madrileno Florentino Perez avrebbe contattato prima José Mourinho. Lo Special One avrebbe declinato l’offerta, tenendo fede alla parola data alla Roma. Ed ecco che il Real Madrid si è fiondato poi sull’ex Everton.