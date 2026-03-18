Ribery convinto: «Atalanta senza rimpianti, il Bayern Monaco è la più forte al mondo! Ci tengo a dire una cosa»

L’ex attaccante di Bayern Monaco, Fiorentina e Salernitana, Frank Ribery, ha parlato così in vista del match tra i bavaresi e l’Atalanta

Tra le partite di oggi degli ottavi di Champions c’è Bayern Monaco Atalanta. A parlare della sfida che riguarda una sua ex squadra è Frank Ribery, il quale ha avuto un passato anche in Serie A nella parte conclusiva della propria carriera. Questa la sua intervista sulle colonne della Gazzetta dello Sport.

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L’ANDATA – «Troppo Bayern ma anche tanta Atalanta. Palladino e la sua squadra hanno fatto il massimo. Il punto è che questo Bayern è davvero troppo forte: sarebbe difficile da affrontare per chiunque».

CALCIO ITALIANO IN CRISI O IL SOLITO BAYERN? – «In questo momento sono la squadra più forte in circolazione, in assoluto. Sono al massimo livello in tutto: tecnicamente, tatticamente, fisicamente. Sono di un’altra categoria, lo hanno potuto vedere tutti».

BAYERN CANDIDATO ALLA VITTORIA FINALE – «Dico proprio di sì. Il Bayern non è solo tanto forte, sta anche bene. Per me sono favoriti per vincere la Champions».

QUESTO BAYERN COME QUELLO MIO? PUÒ RIPETERE LO STESSO CICLO? – «Lo spero perché il Bayern è casa. Vince perché ha una grande cultura, c’è un professionismo altissimo e allo stesso tempo è proprio come una famiglia. Sono felice di essere considerato una leggenda per la loro gente, abbiamo fatto la storia con tutto ciò che abbiamo vinto. Lo facemmo insieme perché allora come oggi avevamo grandi valori».

NESSUNA SORPRESA AL RITORNO? – «Ripeto, ho seguito attentamente anche la gara d’andata. L’Atalanta ha trovato tante difficoltà. Il Bayern ha dalla sua parte anche la grandissima esperienza. Possiamo parlare del loro gioco: sono una squadra abituata a gestire la palla e anche i momenti di non possesso, fanno un pressing altissimo per aggredire l’avversario e non lasciare mai agli altri il tempo per uscire. Anche a Bergamo è stato così: l’Atalanta non ha avuto spazi e tempi per giocare. Una cosa però ci tengo a dirla su di loro».

I COMPLIMENTI AI TIFOSI – «Complimenti ai tifosi dell’Atalanta per aver supportato la squadra in un modo bellissimo per lo sport, dando un’immagine importante per tutto il calcio italiano».

IL MIO PROSSIMO TRAGUARDO? – «Il mio obiettivo è quello di fare l’allenatore. Intanto studio: Coverciano è il posto ideale, si respira aria di casa. Sono contento di essere lì, mi sento a mio agio, ho incontrato tante brave persone con cui condividere il mio percorso».

SE MI PIACEREBBE ALLENARE IN SERIE A? – «Non so ancora dove: speriamo in Italia, un paese che amo. Ma accetterei anche l’opportunità di mettermi in gioco in altri paesi”. Franck ha giocato in Francia (in nazionale 81 partite, 16 gol segnati), in Turchia, Germania e Italia: potrà essere un’ottima guida sulla strada del successo».

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