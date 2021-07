Rice: «Sono assolutamente devastato dal risultato di ieri, ho bisogno di tempo»

Declan Rice ha postato una foto sul proprio profilo Instagram all’ndomani della sconfitta in finale di Euro2020 contro l’Italia

«E’ difficile esprimere a parole come mi sento questa sera. Ovviamente sono assolutamente devastato dal risultato di ieri sera e ho bisogno di tempo per elaborare l’enorme delusione che stiamo provando tutti. Avvicinarsi così tanto è straziante e so che tutti noi in tutto il paese stiamo soffrendo. Tuttavia, la più grande emozione che provo è l’orgoglio. Sono così orgoglioso di far parte di questa squadra. Nelle ultime cinque settimane ho trascorso il periodo migliore di tutta la mia vita e il viaggio che abbiamo fatto tutti insieme come giocatori, dirigenti, staff, tifosi e come nazione è stato speciale. E’ stato un vero onore rappresentare il nostro paese in un torneo importante e insieme abbiamo creato ricordi che dureranno tutta la vita. Vinciamo insieme e perdiamo insieme e, anche se oggi è doloroso, questo è solo l’inizio per questa squadra e torneremo più forti, più forti e pronti a ripartire. Grazie mille a tutti in tutto il paese per l’incredibile supporto durante l’intero torneo. Vedere tutti riunirsi come abbiamo accaduto nell’ultimo mese è stato fantastico e so che ci aspettano giorni fantastici. Abbiamo tutti fame di successi e il futuro è luminoso per questo gruppo!!!».