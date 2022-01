Ricovero Raiola, lo staff del procuratore: «Controlli programmati»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Lo staff di Mino Raiola smentisce che il procuratore sia in terapia intensiva. Per lui controlli programmati da tempo

Come riferito dall’ANSA, Mino Raiola non sarebbe in terapia intensiva. L’ufficio stampa del procuratore ha infatti smentito la notizia circolata nelle ultime ore.

«Controlli programmati» continuano dallo staff, che già la scorsa volta aveva dovuto smentire la notizia sulla gravità delle condizioni dell’agente.