Rifondazione Juve, i nomi nella lista di Allegri

Max Allegri nella prossima stagione vuole avere una rosa per puntare allo scudetto, in estate potrebbe essere una rifondazione Juve

La Juve in estate potrebbe mettere in atto una vera e propria rivoluzione sul mercato. Allegri vuole una rosa in grado di competere per lo scudetto e ha diversi nomi nella lista.

A partire dalla difesa gli interessi più alti sono per Rudiger, in uscita a zero dal Chelsea. Sempre dai Blues potrebbe arrivare Emerson Palmieri, che piace anche alla Lazio. Da sottovalutare la pista Molina dell’Udinese. In mediana il nome più caldo è quello di Jorginho seguito da Renato Sanches . Il sogno Pogba non è accantonato anche se il problema dell’ingaggio sarebbe da risolvere. Infine in attacco i due nomi più gettonati sono quelli di Raspadori e Zaniolo, che andrebbero a sostituire Dybala e Morata nello scacchiere bianconero. Lo riporta Tuttosport.