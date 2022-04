Conferenza stampa Allegri: «Dobbiamo reagire dopo la partita contro l’Inter»

Conferenza stampa Allegri: le parole del tecnico bianconero alla vigilia di Cagliari Juve, valida per la 32ª giornata di Serie A

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Cagliari. Le sue dichiarazioni:

REAZIONE POST INTER – «Nel calcio c’è solo una reazione: fare grandi partite, adattarsi alle partite. Rispetto all’Inter domani sarà una partita completamente diversa. Non ho mai visto partite in cui vinci facile a Cagliari. Dobbiamo prepararci ad un certo tipo di gara, conoscendo l’ambiente. La squadra si è allenata bene, stiamo bene fisicamente e quindi ci sono tutte le condizioni migliori per fare una buona partita domani».

POCO CINISMO SOTTO PORTA – «La squadra si è ben comportato fin qui. Noi siamo mancati, nelle tre nostre migliori partite di quest’anno: abbiamo subito poco ma non abbiamo sfruttato al meglio le occasioni create. Dobbiamo lavorare, migliorare e avere serenità nelle situazioni. Queste tre partite le abbiamo lasciate per strada: posso capire una, due, ma tre no».

RABIOT – «A due si trova meglio perché ha gamba, copre molto campo. Ha un motore diverso dagli altri. Con l’Inter ha fatto una partita buona tecnicamente, poi ci sono partite in cui per necessità bisogna giocare a tre e lui giocherà meno bene. L’importante è che giochi bene la squadra».

PARTITA GIUSTA PER BERNARDESCHI – «Sì come per Kean, Vlahovic. Deve essere la partita giusta per tutti. Ora non bisogna scherzare: dobbiamo essere più precisi nella fase offensiva».

LONTANI DAI PRIMI POSTI E AVANTI RISPETTO ALLE INSEGUITRICI – «Il nostro obiettivo era rientrare tra le prime 4. Ora ci siamo, ma la Roma è a 5 punti. Per questo domani dobbiamo dare una bella risposta, è vero anche che con la Roma abbiamo il vantaggio negli scontri diretti. Dobbiamo calarci nella realtà della partita di domani perché il risultato è troppo importante».

