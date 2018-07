Spagna Russia sta per concludersi in pareggio anche dopo i tempi supplementari. Ecco la lista dei possibili rigoristi per entrambe le squadre

Spagna e Russia hanno chiuso i tempi regolamentari in pareggio e la sensazione è che il risultato non cambierà nemmeno in quelli supplementari. La sfida potrebbe quindi decidersi ai calci di rigore, la lotteria più temuta dai tifosi di calcio di qualsiasi nazione. Qui abbiamo ipotizzato la lista dei possibili rigoristi per entrambe le formazioni.

Spagna: Sergio Ramos, Iniesta, Isco, Pique, Iago Aspas, Koke

Russia: Golovin, Cheryshev, Smolov, Mario Fernandes, Zobnin, Ignashevich