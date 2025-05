Rinaudo: «La Sampdoria in Serie C è una disgrazia sportiva. Playoff? Tutto è aperto, la mia previsione…»

Le parole di Leandro Rinaudo, ex difensore di Napoli e Palermo, sulla situazione in Serie B con la retrocessione della Sampdoria

Leandro Rinaudo, ex difensore, ha parlato al Corriere dello Sport della situazione in Serie B dopo la retrocessione della Sampdoria.

NEOPROMOSSE – «Intanto le tre neo promosse Juve Stabia, Mantova e Carrarese, hanno raggiunto risultati importanti; mentre nella zona playoff in molti hanno avuto la possibilità di inserirsi nel gruppo di testa. Inoltre ho visto davvero tanti giovani di prospettiva, due su tutti, Pio Esposito dello Spezia e Niccolò Fortini della Juve Stabia».

PLAYOFF – «Catanzaro-Cesena e Juve Stabia-Palermo sono gare apertissime, di quelle dove è impossibile fare pronostici, partite dove magari sarà un episodio a far pendere la bilancia da una parte o dall’altra…».

PLAYOUT – «La Salernitana arriva all’appuntamento forse in una condizione migliore e ha più esperienza, ma Bianco, arrivato a Frosinone a febbraio, è riuscito a trasmettere fiducia e capacità di lottare».

SAMPDORIA – «Una disgrazia calcistica che farà discutere a lungo. Del resto è la prima volta che accade per un club così blasonato e la società dovrà lavorare in profondità se vuole tornare su in fretta, perché la C è imprevedibile».