Sampdoria, l’incubo ora è realtà: solo pari con la Juve Stabia, blucerchiati in Serie C

Sampdoria, pareggio amaro contro la Juve Stabia: i blucerchiati non vanno oltre allo 0-0 e, per la prima volta nella loro storia, scendono in Serie C

La Sampdoria retrocede in Serie C per la prima volta nella sua storia, al termine di uno 0-0 amaro sul campo della Juve Stabia. Una prestazione deludente, priva di mordente e intensità, ha segnato la fine di una stagione travagliata. Nonostante un secondo tempo passato interamente nella metà campo avversaria, i blucerchiati non sono mai riusciti a imporsi con decisione. Le lacrime dei giocatori a fine partita sono state accolte dalla rabbia dei tifosi, che hanno rivolto duri insulti e minacce, delusi da una squadra che non ha saputo onorare la sfida più importante.

Scelte tecniche discutibili, cambi continui e un gruppo apparso fragile sia mentalmente che tecnicamente hanno aggravato la situazione. Anche contro una Juve Stabia già sicura dei playoff, la Samp ha fallito le occasioni decisive, tra cui una clamorosa con Niang nel finale. In tribuna erano presenti tutti i vertici societari, simbolo di una gestione che porta anch’essa la responsabilità di questo storico fallimento.