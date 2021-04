Rinnovo Belotti: il piano del Torino. Spunta la clausola per l’Europa

Il Torino vuole trattenere almeno un altro anno Andrea Belotti: ecco il piano della società granata per il rinnovo

Andrea Belotti è certamente l’anima di questo Torino: il suo gol su rigore contro l’Udinese ha consentito ai granata di avanzare nella lotta salvezza.

Tuttosport rivela il piano del Torino per trattenere Belotti almeno un altro anno: rinnovo certo ma cessione garantita nell’estate del 2022 qualora i granata non dovessero qualificarsi per nessuna competizione europea. Dopo due anni difficili, Belotti potrebbe guidare la rinascita granata con Davide Nicola.