Rinnovo Donnarumma: ottimismo tra le parti, presto un incontro formale

Rinnovo Donnarumma: si respira ottimismo tra le parti per il rinnovo del portiere del Milan, come confermano le parole di Maldini

Gigio Donnarumma vuole restare al Milan, il Milan vuole blindare Gigio Donnarumma come confermano le parole di Maldini di ieri. Tutto facile quindi? Non proprio. Il rinnovo del portiere rossonero è uno degli argomenti caldi in casa Milan e per questo motivo inizieranno presto gli incontri formali per discuterne.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, club e Raiola hanno già intavolato discorsi per il rinnovo e da quanto filtra si respira un’aria di grande ottimismo, cosa non scontata. All’inizio si pensava che in ballo ci potesse essere un altro anno di contratto ora pare che ce ne possano essere almeno due. Resta da capire la presenza o meno di una clausola