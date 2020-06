Maldini: «Il Milan ha il dovere di provare a tenere Donnarumma. Su Ibrahimovic…»

Paolo Maldini ha parlato ai microfoni di DAZN prima del fischio d’inizio del match tra Milan e Roma. Le sue parole

Paolo Maldini ha parlato ai microfoni di DAZN prima del fischio d’inizio del match tra Milan e Roma. Queste le parole del dirigente rossonero.

DONNARUMMA – «Sul tavolo ci sono tante cose, il Milan ha il dovere di provare a tenere un giocatore importante come Gigio, un simbolo e un giocatore che ha iniziato dal settore giovanile, a mio parere il miglior portiere al mondo».

IBRAHIMOVIC – «Due situazioni diverse. Gigio non ha il contratto in scadenza, Ibra sì. Il discorso fatto per Gigio può non valere per Ibrahimovic».