Maignan Milan, rinnovo in stallo! Portiere infastidito: la trattativa si sta complicando? Le ultime

Maignan Milan, rinnovo di contratto in stallo! Portiere francese infastidito: la trattativa si sta complicando? Le ultimissime

Secondo quanto riferito da Repubblica, il calciomercato Milan potrebbe vedere complicarsi la trattativa per il rinnovo di contratto di uno dei top player della propria rosa.

Anche se da tempo c’è l’accordo verbale per il rinnovo di Maignan, il club rossonero ha al momento congelato il tutto. Uno stallo che sta innervosendo e non poco il portiere francese. Le prossime settimane potrebbero però essere decisive per il rinnovo: Maignan dovrebbe prolungare il proprio accordo con il Diavolo fino al 2028, con opzione per il 2029, a 5 milioni di euro più bonus. Situazione da monitorare.