Rinnovo Maignan, apertura al Milan? Il portiere francese sembra aver preso una decisione importante. Le ultimissime sull’estremo difensore

Rinnovo Maignan, segnali positivi dal Milan: trattativa in fase avanzata. A sorpresa il francese sta valutando il prolungamento con il club

Arrivano segnali incoraggianti da via Aldo Rossi per quanto riguarda il rinnovo Maignan. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il portiere francese avrebbe finalmente aperto uno spiraglio concreto per il prolungamento del contratto, attualmente in scadenza il 30 giugno 2026. Dopo mesi di stallo e tensioni tra le parti, le trattative hanno ripreso con maggiore serenità, aprendo la strada a un possibile accordo nelle prossime settimane.

Il direttore sportivo Igli Tare sta conducendo una strategia precisa per evitare lo scenario peggiore: perdere Maignan a parametro zero. L’obiettivo è chiaro: ottenere la firma del portiere sui documenti ufficiali prima della fine della sessione invernale, in modo da blindare la porta del Milan e mettere a tacere le voci di mercato che lo vedono corteggiato dai top club europei.

LEGGI ANCHE >>> Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Sul tavolo ci sono cifre significative. Il club rossonero è pronto a uno sforzo economico importante, con una base d’ingaggio intorno ai 5 milioni di euro netti più bonus. Questa proposta rappresenterebbe un raddoppio dello stipendio attuale del francese, che si aggira sui 2,8 milioni, e supererebbe anche i 3,5 milioni garantiti ad altri giocatori chiave della rosa, come Alexis Saelemaekers.

L’apertura di Maignan non riguarda solo l’aspetto economico, ma anche quello psicologico. Nonostante alcune critiche ricevute nella prima parte del 2025 per errori isolati, il portiere si sente centrale nel progetto tecnico di Massimiliano Allegri. Come evidenziato da Jashari in un’intervista a La Gazzetta dello Sport, i leader nello spogliatoio hanno un ruolo fondamentale, e Maignan rappresenta, insieme a Modric, uno dei pilastri emotivi del Milan.

La trattativa per il rinnovo di Maignan non è ancora completamente definita: resta da colmare la distanza con le richieste dell’agente, che inizialmente aveva indicato una cifra vicina agli 8 milioni. Tuttavia, il clima tra le parti è cambiato radicalmente rispetto ai mesi precedenti, e l’ottimismo cresce giorno dopo giorno.

Se l’accordo dovesse concretizzarsi, il Milan non solo confermerebbe uno dei suoi giocatori chiave, ma darebbe anche un segnale forte all’ambiente e ai tifosi: la società vuole costruire una squadra competitiva attorno ai suoi leader, garantendo stabilità e continuità nel progetto sportivo. Il rinnovo di Maignan appare quindi come una priorità assoluta, destinata a chiudersi nel breve periodo, con la porta rossonera pronta a restare saldamente nelle mani del francese per le prossime stagioni.