Rinnovo Messi, sospese le trattative: via a parametro zero? L’indiscrezione è stata lanciata da El Larguero

Lionel Messi ha sospeso le contrattazioni per rinnovare il proprio accordo con il Barcellona. A riportare l’incredibile notizia è El Larguero, trasmissione sportiva di Cadena Ser.

Messi potrà dunque andare via a parametro zero? Sì, ma avrebbe dovuto avvisare il club a maggio, un mese prima del 30 giugno. Al momento non ci sono particolari notizie sulla vicenda, ma il caso Griezmann potrebbe portare ad un effetto a catena.