Rinnovo Modric, il Milan resta in attesa: fiducia crescente in una risposta positiva dal campione croato

Rinnovo Modric, il Milan resta in attesa: cresce l’ottimismo per una risposta positiva del campione croato

Luka Modric resta il punto di riferimento tecnico e carismatico del centrocampo rossonero, ma il suo futuro non è ancora definito. Arrivato al Milan la scorsa estate con un contratto annuale, il croato dispone di un’opzione per prolungare fino al 2027. La dirigenza attende con fiducia una sua decisione, che dovrebbe arrivare solo al termine della stagione, mentre il giocatore continua a ribadire la propria serenità e concentrazione sul lavoro quotidiano.

Le parole pronunciate dopo il derby vinto contro l’Inter hanno rassicurato l’ambiente, confermando il forte legame con lo spogliatoio e la stima di Massimiliano Allegri. La società considera Modric una figura centrale per il progetto tecnico, soprattutto in vista del ritorno in Champions League, e non ha intenzione di forzare i tempi. La sua eventuale conferma rappresenterebbe la base su cui costruire la squadra del prossimo anno.

Parallelamente, il club monitora profili alternativi come Leon Goretzka, pur mantenendo come priorità assoluta il rinnovo del numero dieci. La presenza allo stadio di ex compagni come Sergio Ramos testimonia il crescente interesse attorno al progetto milanista, con Modric che continua a esserne il principale ambasciatore in campo.