Il Napoli ha in programma un incontro con l’agente di Ounas per discutere il rinnovo dell’attaccante algerino: la situazione

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, il Napoli è pronto a prolungare ulteriormente il contratto di Adam Ounas.

L’attaccante algerino è ritenuto una potenziale risorsa per la panchina e gli azzurri non vogliono lasciarselo scappare. Incontro in programma in primavera con l’agente per il rinnovo.