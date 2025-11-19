Rinnovo Pulisic, il Milan ha deciso: la nuova data di scadenza del contratto. Lo statunitense è pronto a firmare

Rinnovo Pulisic, il Milan spinge per rinnovare il contratto allo statunitense. Ecco le ultimissime sul futuro del giocatore rossonero

Il rinnovo di Pulisic è ormai diventato una delle priorità assolute del Milan. La dirigenza rossonera, come riportato da Alessandra Gozzini su Gazzetta.it, sta infatti preparando le mosse decisive per blindare uno dei pilastri più importanti della rosa. L’obiettivo è chiaro: prolungare il contratto dell’esterno americano fino a giugno 2030, garantendo continuità tecnica e stabilità in un progetto che vuole tornare competitivo ai massimi livelli sotto la guida di Massimiliano Allegri.

Il rinnovo di Pulisic nasce da un presupposto evidente: l’impatto devastante che il giocatore ha avuto da quando è arrivato a Milano. Sin dalle prime partite, l’ex Chelsea ha mostrato un rendimento altissimo, diventando un elemento imprescindibile dell’attacco rossonero. Gol, assist, strappi in velocità, tecnica nello stretto e una leadership silenziosa ma costante: Pulisic incarna alla perfezione il tipo di giocatore che Allegri ritiene centrale nel suo sistema. Non sorprende quindi che il club, insieme al direttore sportivo Igli Tare, abbia deciso di accelerare sulla trattativa.

Il suo contributo ha ripagato pienamente l’investimento dell’ultima estate, rendendo naturale la volontà di costruire attorno a lui una parte significativa del nuovo ciclo milanista. Ed è proprio questo il senso più profondo del rinnovo di Pulisic: un segnale forte al mercato europeo, una dichiarazione di intenti che indica come il Milan voglia trattenere i suoi migliori talenti e respingere eventuali assalti dei club stranieri.

Ma la strategia rossonera non riguarda solo l’aspetto tecnico. Pulisic rappresenta anche un valore aggiunto per l’espansione commerciale del brand Milan, soprattutto negli Stati Uniti, dove il giocatore è un’icona ampiamente riconosciuta. Il suo rinnovo, infatti, non è solo un modo per consolidare la squadra, ma anche un investimento sulla visibilità globale del club.

Portare la scadenza al 2030 significherebbe costruire un legame a lungo termine con uno dei volti più rappresentativi della rosa. Per il Milan, Pulisic deve essere il faro dell’attacco del presente e del futuro, un simbolo di continuità e ambizione.

Nelle prossime settimane gli incontri riprenderanno ufficialmente, con la volontà condivisa di chiudere l’accordo il prima possibile. Il rinnovo di Pulisic è ormai molto più di una trattativa: è il manifesto della nuova identità rossonera, che punta su qualità, personalità e programmazione. E Christian Pulisic, oggi più che mai, è al centro di questo progetto.