Rinnovo Dybala, pronta la proposta per l'attaccante della Roma? Ecco l'ultima indiscrezione - Calcio News 24

Rinnovo Dybala: biennale o triennale nel futuro della Joya? Ecco la situazione attuale

Il rinnovo Dybala è uno dei temi più caldi nell’ambiente giallorosso. Anche se il dialogo tra la Roma e l’entourage dell’attaccante argentino non è ancora cominciato ufficialmente, da diverse settimane il tema è al centro dell’agenda del direttore sportivo Massara. La società vuole pianificare il futuro e, inevitabilmente, questo passa dal destino di Paulo Dybala, il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, l’obiettivo della Roma è trovare un’intesa che permetta di prolungare il legame con il numero 21 per altri due o tre anni. Il club, tuttavia, vuole prima verificare alcune condizioni fondamentali prima di formalizzare una proposta concreta.

La prima riguarda la condizione fisica del giocatore: il rinnovo Dybala potrà arrivare solo se la Joya continuerà a garantire continuità e rendimento. Negli ultimi mesi, infatti, il fantasista argentino ha dimostrato di poter fare la differenza, ma il club vuole evitare rischi legati ai problemi fisici che in passato ne hanno limitato l’impiego.

La seconda condizione riguarda l’aspetto economico. Attualmente Dybala percepisce uno stipendio di circa 8 milioni di euro netti a stagione, una cifra importante per le casse della Roma. Per poter procedere al rinnovo, il giocatore dovrebbe accettare una riduzione dell’ingaggio, in linea con le nuove strategie finanziarie della società. Un gesto di disponibilità che testimonierebbe anche la sua volontà di restare a lungo nella Capitale.

Infine, resta da capire se Dybala resisterà alla tentazione di tornare in Argentina per chiudere la carriera nel suo Paese. L’attaccante ha più volte manifestato il desiderio di vestire nuovamente la maglia di una squadra sudamericana, ma al tempo stesso ha espresso un forte legame con la Roma, la città e i tifosi che lo hanno accolto come un idolo.

Per ora, quindi, il rinnovo Dybala è ancora un progetto in divenire. La Roma vuole muoversi con prudenza ma anche con determinazione, consapevole dell’importanza di trattenere uno dei giocatori più rappresentativi e decisivi della rosa. Se tutte le condizioni verranno rispettate — tenuta fisica, disponibilità economica e voglia di restare — allora il futuro di Paulo Dybala potrebbe colorarsi ancora di giallorosso, con un biennale o un triennale che consoliderebbe la sua storia nella Capitale.

