Rinnovo Vlahovic, la Juve detta le condizioni: e anche Comolli si è imposto nella trattativa col padre dell’attaccante! Cosa sta succedendo

Il futuro di Dusan Vlahovic sembra restare fortemente legato alla Juventus. Come riportato da Tuttosport, all’orizzonte c’è una base chiara da cui partire: la volontà reciproca di andare avanti insieme. Il club bianconero considera infatti l’attaccante serbo una pedina centrale per il reparto offensivo del futuro, nonostante il lungo stop per infortunio che ne ha rallentato il percorso. Dall’altra parte, anche il centravanti avrebbe espresso il desiderio di proseguire la propria esperienza a Torino, spinto da diversi fattori, tra cui il rapporto con l’ambiente juventino e la prospettiva di restare protagonista nel progetto tecnico della società.

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Juventus Vlahovic, cambia la gestione del rinnovo

Secondo Tuttosport, per arrivare alla fumata bianca serviranno ancora almeno un paio di settimane. La Juventus intende infatti gestire il dossier con fermezza, fissando condizioni molto precise per il nuovo accordo. In questo contesto, Vlahovic avrebbe anche deciso di cambiare la struttura della trattativa, estromettendo lo storico agente Darko Ristic e affidando la gestione esclusiva del rinnovo al padre Milos. Una scelta forte, che porterebbe il giocatore a esporsi in prima persona durante i confronti con la dirigenza bianconera. Sempre secondo il quotidiano, sarà infatti lo stesso Dusan a fare da interprete nei colloqui con i dirigenti, in un contatto più diretto che alla Continassa verrebbe apprezzato.

Rinnovo Vlahovic, la Juventus detta condizioni rigide

Le linee guida fissate dal club appaiono molto chiare. Il primo punto riguarda il tetto ingaggi: la nuova soglia massima sarebbe di 7 milioni di euro a stagione, cifra ritenuta invalicabile dalla dirigenza. Un ridimensionamento importante rispetto ai 12 milioni percepiti attualmente dal serbo. Il secondo aspetto è la durata del contratto, con la Juventus che lavorerebbe a un prolungamento biennale, evitando una scadenza ravvicinata. Infine, massima attenzione anche a commissioni e bonus, che dovranno restare entro margini considerati sostenibili, soprattutto in relazione all’incertezza legata alla qualificazione in Champions League.

Calciomercato Juve, le big osservano ma i bianconeri vogliono tenersi il numero nove

Sul giocatore, riferisce ancora Tuttosport, restano vigili anche club di primo piano come Milan, Bayern Monaco e Barcellona, pronti a monitorare la situazione qualora Vlahovic dovesse tornare a segnare con continuità. Nonostante questo, la volontà della Juventus sarebbe quella di trattenere il proprio numero nove e costruire con lui il futuro dell’attacco. La trattativa entrerà presto in una fase decisiva, ma il segnale che arriva è netto: la strada del rinnovo resta oggi quella più concreta.