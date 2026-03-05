Rinnovo Vlahovic, cresce l’ottimismo in casa Juve: proposto al Barcellona, ma il futuro adesso sembra chiaro

Rinnovo Vlahovic, cresce l’ottimismo in casa Juve: offerto al Barcellona, ma il futuro ora sembra tracciato

Il futuro di Dusan Vlahovic sembra orientarsi sempre più verso la permanenza alla Juventus, complice un clima di crescente ottimismo all’interno del club. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l’attaccante serbo si è mostrato disponibile a rivedere al ribasso le proprie richieste economiche, favorendo così il dialogo con la dirigenza bianconera. La Juventus, impegnata in una politica di riduzione del monte ingaggi, vede in questa apertura un passo decisivo verso il rinnovo.

Il contesto europeo gioca a favore dei bianconeri: le alternative per Vlahovic non appaiono particolarmente solide e il recente sondaggio del Barcellona non ha prodotto sviluppi concreti, spingendo il centravanti a considerare Torino come la soluzione più stabile per il proprio futuro. La combinazione tra esigenze societarie, disponibilità del giocatore e mancanza di offerte convincenti dall’estero alimenta così la fiducia della Juventus nel raggiungere un accordo definitivo. Le parole di Moretto:

PAROLE – «Perché abbiamo raccontato di come la Juventus avrebbe fatto un tentativo per rinnovare Vlahovic, in virtù del fatto che che il calciatore comunque diciamo che a certe cifre ci avrebbe anche pensato e per certe cifre sicuramente non sono quelle attuali. A me parlano comunque di un ingaggio anche tra i 6 e i 7 milioni di euro netti a stagione. Adesso vediamo poi quale sarà l’offerta finale della Juventus. Una Juventus che comunque vorrebbe abbassare il monte ingaggi in generale. E ti dico che da quello che ci dicono, quello che filtra è che la Juventus è davvero molto ottimista di arrivare diciamo al rinnovo di Vlahovic. Il calciatore nelle ultime settimane è stato proposto ancora una volta al Barcellona, ma per il Barcellona non è una prima scelta per adesso, quindi ad oggi io terrei la linea che lo porterebbe eventualmente a rinnovare».