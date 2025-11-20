Rinnovo Vlahovic, panico in casa Juve? Spunta fuori una nuova indiscrezione sul futuro della punta

Rinnovo Vlahovic: tra attese, rischi e strategie della Juventus. La Juve rimanda le decisioni sul futuro del bomber serbo mentre cresce il timore del parametro zero

Il tema del Rinnovo Vlahovic continua a tenere banco nell’ambiente Juventus, diventando uno dei dossier più delicati per la dirigenza bianconera. Le prestazioni recenti dell’attaccante serbo hanno riacceso il dibattito sul suo futuro: Dusan Vlahovic sta infatti tornando su livelli convincenti, mostrando ritrovata continuità e brillantezza. Lo conferma anche il giornalista Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, secondo cui il numero 9 juventino sta finalmente offrendo segnali di crescita costante.

Nonostante l’evidente miglioramento sul campo, il Rinnovo Vlahovic rimane in completa sospensione. Moretto parla di una distanza economica molto ampia tra club e calciatore, una forbice che oggi appare complicata da colmare. La Juventus, dal canto suo, sta mantenendo una posizione di estrema prudenza. Il nuovo CEO, Damien Comolli, ha ribadito che ogni decisione verrà rimandata: solo “a fine stagione vedremo, valuteremo e tireremo una linea”. Una scelta strategica, volta a comprendere meglio la situazione finanziaria, l’impatto del Fair Play e lo sviluppo tecnico del progetto.

Tuttavia, la strategia del rinvio comporta rischi non indifferenti. Il vero nodo del Rinnovo Vlahovic è il contratto in scadenza a giugno: da febbraio il giocatore sarà libero di firmare con altri club a parametro zero. Una prospettiva che, come evidenziato da Moretto, renderebbe sempre più difficile per la Juventus trovare un’intesa, esponendo la società alla possibilità di perdere un talento dal valore elevatissimo senza alcun guadagno. Il tempo, dunque, gioca contro la Vecchia Signora.

La palla passa ora anche al giocatore. L’avvio della nuova fase di campionato e il blocco di partite natalizie saranno decisive per chiarire il suo valore e le sue ambizioni. La Juventus spera che la volontà di Vlahovic di rimanere a Torino possa prevalere sulle eventuali offerte più ricche provenienti dall’estero.

A complicare ulteriormente il quadro del Rinnovo Vlahovic ci sono le parole di Comolli, che ha confermato un gentlemen agreement: società e calciatore si confronteranno solo a fine stagione, quando tutte le carte saranno sul tavolo. Nel frattempo, il mercato di gennaio sarà molto complicato per la Juve, frenato dalle restrizioni del Fair Play e da un approccio finanziario prudente. Quanto agli interessamenti esterni, il Bayern Monaco – che aveva esplorato la pista Vlahovic tra settembre e ottobre – sembra si sia momentaneamente defilato.

Il futuro, dunque, resta sospeso. E il Rinnovo Vlahovic è destinato a essere uno dei temi più caldi dell’estate bianconera.

