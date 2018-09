Ripescaggi Serie B: ennesimo colpo di scena, il TAR fa marcia indietro

Ripescaggi Serie B: il Tar smentisce sé stesso e accoglie le istanze di Figc e Lega B

Sembrava potesse tornare il sereno intorno alla Serie B. Invece, nella giornata di oggi, è arrivato l’ennesimo colpo di scena. È chiaro, ormai, che il caos della Serie B conti tante vittime ma nessun responsabile. Intanto nel delirio di ricorsi al Coni che tornano al Tribunale federale, di istanze al Tar che sospendono il Coni, di nuove convocazioni al Coni che non aspettano il Tar, si fa molta fatica a capirci qualcosa e, soprattutto, a pronosticare il risultato finale. Sabato c’è stata la delibera con la quale veniva accolto il ricorso di Ternana e Pro Vercelli e veniva quindi sospeso il provvedimento del CONI sulla non ammissibilità delle richieste di ripescaggi. Da qui la decisione di Frattini di procedere ad una nuova convocazione del Collegio di garanzia per venerdì 21.

Nulla di tutto ciò. Perché quest’oggi il Tar, riunito in nuova “formazione” ha accolto le istanze di FIGC e Lega B che hanno portato alla revoca della delibera di sabato e alla“nuova efficacia del provvedimento del CONI in base al quale le domande di ripescaggio sarebbero inammissibili. Appuntamento, quindi, a mercoledì 26 settembre con la discussione collegiale fissata dallo stesso Tar. Sperando di arrivare ad una conclusione che metta fine a questo spettacolo indecoroso.