Ripresa allenamenti serie A, il Viminale dà il via libera: ecco cosa cambia

Ripresa allenamenti serie A, il Viminale dà il via libera alla ripresa dei lavori individuali: da rispettare le regole sanitarie

Il Viminale ha dato il via libera alla ripresa degli allenamenti per la serie A. Nella mattinata il Governo ha diramato una circolare che sarà in vigore fino al 17 maggio. Ecco il testo:

«È consentita – si legge -, anche agli atleti e non, di discipline non individuali, come a ogni cittadino, l’attività sportiva individuale, in aree pubbliche o private, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri e rispettando il divieto di ogni forma di assembramento».