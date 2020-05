Ripresa allenamenti Serie A: la situazione dei 20 club italiani. Le ultime

Emergenza Coronavirus: i club di Serie A autorizzano la ripresa degli allenamenti individuale presso i rispettivi centri sportivi

La Serie A torna in campo durante la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Molti club del massimo campionato italiano hanno autorizzato la ripresa degli allenamenti individuali presso i rispettivi centri sportivi.

ATALANTA – «A seguito della Direttiva del Ministero degli Interni, in base alla quale, da lunedì 4 maggio saranno consentiti gli allenamenti in forma individuale di atleti professionisti, in strutture a porte chiuse, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, Atalanta B.C. comunica che, a partire da martedì 5 maggio, sarà concesso ai calciatori professionisti della prima squadra l’utilizzo dei campi del Centro Bortolotti di Zingonia per sedute individuali e volontarie. Agli atleti sarà permesso l’accesso esclusivamente ai campi, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale, mentre spogliatoi, palestra e tutti gli altri ambienti resteranno chiusi».

BOLOGNA – «A partire da martedì 5 maggio i giocatori della prima squadra avranno la facoltà di proseguire l’attività individuale di mantenimento anche sui campi del centro tecnico N.Galli. Sarà dunque consentito agli atleti esclusivamente l’accesso ai campi, nel rispetto delle norme di distanziamento, mentre spogliatoi, palestra, uffici e tutti gli altri ambienti resteranno chiusi. Non saranno presenti l’allenatore e i collaboratori tecnici».

BRESCIA – Iniziate oggi le visite mediche per le Rondinelle. Dopo che tutta la squadra avrà svolto i test medici si deciderà la data della ripresa degli allenamenti.

CAGLIARI – Il Cagliari ha a disposizione ben quattro campi nel centro sportivo di Asseminello per poter rispettare le norme di distanziamento. In ogni caso, il club rossoblù, sta preferendo temporeggiare per avere la certezza che tutto avvenga in sicurezza. Si attende quindi un protocollo che delinei esattamente tutto quello che c’è da fare.

FIORENTINA – La Fiorentina non ha ancora convocato alcun giocatore per la ripresa degli allenamenti. Il club viola preferisce aspettare prima di riprendere il lavoro al centro sportivo “Davide Astori”. Lo ha ribadito il presidente Rocco Commisso ai microfoni di Radio Bruno Toscana: «Probabilmente potremmo iniziare gli allenamenti collettivi al centro sportivo il 18 maggio».

GENOA – Il Genoa non riprenderà gli allenamenti fino a quando non verrà confermato un protocollo medico-sanitario che possa escludere il rischio di nuovi contagi.

HELLAS VERONA – «Hellas Verona FC ringrazia anzitutto le Autorità Governative e la Regione Veneto per la sensibilità dimostrata nei confronti degli sport di squadra e comunica contestualmente che a partire da lunedì 4 maggio 2020, si attiverà per garantire il rispetto scrupoloso del protocollo sanitario, evidentemente a tutela della salute dei propri tesserati. La data di inizio delle sedute individuali allo Sporting Center ‘Paradiso’ di Peschiera verrà quindi comunicata a procedure ultimate. I calciatori di Hellas Verona FC proseguiranno l’attività individuale di mantenimento fisico sin qui svolta».

INTER – L’Inter non si ritroverà martedì 5 maggio ad Appiano Gentile per la ripresa degli allenamenti in forma facoltativa e individuale. Tutto è stato spostato di un giorno. Tra oggi e domani tutti i tesserati nerazzurri completeranno gli esami del caso, con la ripresa degli allenamenti individuali, fino al 18 maggio, fissata per mercoledì pomeriggio ad Appiano Gentile.

JUVENTUS – La Juventus ha avviato la sua fase 2: sono infatti iniziate le visite mediche al J Medical per alcuni giocatori bianconeri, in vista della ripresa degli allenamenti domani al centro sportivo La Continassa. Nei prossimi giorni gli altri calciatori seguiranno la stessa prassi, allenandosi poi con la presenza di un medico e di un preparatore

LAZIO – La Lazio si accinge a tornare al lavoro, sia pure con allenamenti individuali. Formello riaprirà mercoledì. In ogni caso si attendono comunicazioni ufficiali da parte del club: sono attese nelle prossime ore.

LECCE – I giocatori del Lecce possono decidere se continuare ad allenarsi da soli in casa, oppure farlo sull’erba dello stadio “Via del Mare”, che ha riaperto i battenti oggi.

MILAN – Milanello resterà chiuso fino alla ripresa degli allenamenti ma da domani i giocatori del Milan e lo staff rossonero inizieranno però uno screening medico in alcune cliniche di Milano, primo passo per riprendere l’attività sportiva dopo lo stop per il Coronavirus.

NAPOLI – Possibile ripresa giovedì a Castelvolturno, prima di quel giorno tutti i giocatori del Napoli saranno sottoposti a delle visite mediche.

PARMA – «Il Parma Calcio 1913, tenuto conto dell’ordinanza della Regione Emilia-Romagna del 30/04/2020 che consente a partire dal 4 maggio “l’allenamento in forma individuale di atleti professionisti (…) nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse, anche per gli atleti di discipline sportive non individuali”, comunica che dalla prossima settimana gli atleti della prima squadra potranno avvalersi, su base volontaria, dell’opportunità di utilizzare il Centro Sportivo di Collecchio per attività motoria individuale, previo rispetto del protocollo sanitario e del regolamento di utilizzo elaborato in collaborazione con i medici del Club».

ROMA – La Roma tornerà ad allenarsi a Trigoria da giovedì 7 maggio. La società giallorossa lo ha comunicato ai giocatori dopo aver avuto il via libera dalla Regione Lazio per la riapertura del centro sportivo.

SAMPDORIA – «L’U.C. Sampdoria S.p.a. comunica che viste la direttiva del Ministero dell’Interno n. 15350/117 del 03 maggio 2020; e l’ordinanza del presidente della Giunta Regionale della Regione Liguria n. 25/2020 del 03 maggio 2020, a partire dal 6 maggio 2020 sarà consentito ai calciatori della prima squadra solo lo svolgimento facoltativo di attività sportiva individuale presso il centro sportivo “Gloriano Mugnaini” di Bogliasco».

SASSUOLO – «A seguito dell’Ordinanza del 30 aprile 2020 – Decreto 74/2020 della Regione Emilia Romagna con la quale, a far data dal 4 Maggio p.v., saranno consentiti, in strutture a porte chiuse, gli allenamenti in forma individuale di atleti professionisti, anche di discipline sportive non individuali, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, U.S. Sassuolo Calcio comunica che, a partire da lunedì 4 Maggio, sarà concesso ai calciatori professionisti di U.S. Sassuolo Calcio l’utilizzo dei campi del Mapei Football Center per sedute individuali facoltative».

SPAL – «Spal srl comunica che relativamente all’ordinanza emessa dalla presidenza regionale dell’Emilia-Romagna di giovedì 30 aprile l’attività della prima squadra biancazzurra rimarrà sospesa in attesa del protocollo sanitario e delle norme sulla definizione di ripresa delle competizioni sportive».

TORINO – Il giorno della ripresa degli allenamenti per il Toro è ancora da decidere: nessuna comunicazione ufficiale è sin qui arrivata dalla società granata.

UDINESE – «In relazione alle nuove disposizioni governative e all’ordinanza del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, autorizzanti lo svolgimento, previo rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e del distanziamento sociale, di allenamenti individuali anche per gli atleti di discipline sportive collettive; Udinese Calcio comunica che, in doverosa attesa della definizione dei protocolli sanitari da parte delle autorità competenti, permane la sospensione di tutte le attività presso il centro sportivo “Dino Bruseschi” che, pertanto,​ continuerà a rimanere chiuso fino a nuova comunicazione».