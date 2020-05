Ripresa allenamenti Torino, Belotti e Lukic già in forma. I granata hanno iniziato a lavorare individualmente, primi risultati positivi

Il Torino sprinta ed è già in forma per poter riprendere ad allenarsi in gruppo. I granata – come riportato da La Gazzetta dello Sport – sono tornati subito in campo con lo spirito giusto.

Longo – si legge – ha ritrovato tutti col peso giusto dopo la quarantena. Belotti e Lukic sono stati tra i più brillanti durante il primo allenamento individuale sul terreno del Filadelfia.