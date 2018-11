Gelo da Siviglia: «Il Milan rivuole André Silva, ma non può più far nulla»

Il d. s. del Siviglia Caparros cancella così ogni velleità del Milan di riportare a casa André Silva, attualmente in prestito in Spagna e reduce da un inizio di stagione incredibile

Al Milan un pacco, al Siviglia un idolo: la parabola di André Silva potrebbe essere di insegamento ai rossoneri (e non solo) in vista del futuro. Dopo un solo anno in Italia, l’attaccante portoghese in estate è stato frettolosamente ceduto da Leonardo in prestito oneroso (3 milioni di euro). Su di lui pende ancora un diritto di riscatto da parte del Siviglia per 35 milioni di euro: non pochi ma, considerate le ultime incredibili prestazioni (a suon di gol) del giocatore, difficilmente ci sarà un coming back. Lo speravano probabilmente alcuni tifosi milanisti, ma non solo, come confidato in queste ore da Joaquin Caparros, direttore sportivo del club spagnolo.

«I tifosi stiano tranquilli, André Silva resterà con noi per diverse stagioni ancora: su di lui c’è un diritto di riscatto e noi lo eserciteremo – le parole del dirigente del Siviglia – . Abbiamo la volontà e la possibilità di tenerlo qui. Il Milan? I rossoneri possono dire quello che vogliono (in riferimento alle voci dei giorni scorsi che volevano Leonardo intenzionato a riportare il giocatore a Milano, ndr): lo rivorranno indietro come lo vorranno anche altri club, ma nessuno può più fare niente. Abbiamo un diritto di riscatto e a fine stagione, o magari anche prima, lo eserciteremo». Fine della storia.