Risultati Europa League: anche stasera rimonte. Lazio, che beffa!

Risultati Europa League: anche stasera rimonte, ma stavolta la squadra italia – la Lazio – la subisce

I risultati della serata di quarti di finale di Europa League confermano il trend già visto in questa settimana in Champions: è tempo di rimonte. Peccato che a differenza per quanto avvenuto per Roma e (parzialmente) Juventus, la Lazio la rimonta l’abbia subita dagli austriaci del Salisburgo. Dal 4-2 dell’Olimpico al 4-1 di stasera in trasferta: la Lazio di Inzaghi è fuori.

Il tema della rimonta si ripropone anche a Marsiglia, dove l’Olympique di vecchie conoscenze del calcio italiano come Rudi Garcia, Adil Rami e Lucas Ocampos ribalta l’1-0 dell’andata contro il Lipsia con uno spettacolare 5-2 che consegna all’OM la semifinale del torneo. Rimonta (di nuovo) ma solo a metà per lo Sporting Lisbona contro l’Atletico Madrid. I lusitani vincono in casa 1-0 e fanno paura al Cholo che riesce comunque a difendere il 2-0 dell’andata. Si salva l’Arsenal contro il CSKA Mosca. Dopo il 4-1 all’Emirates i Gunners si trovano sotto di due gol ma riescono a recuperare lo svantaggio e a chiudere sul 2-2.

Ad alzare il trofeo a Lione, dunque, sarà una tra Arsenal, Atletico Madrid, Olympique Marsiglia e Salisburgo.