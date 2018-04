Salisburgo-Lazio 0-0: risultato e cronaca in diretta live

Salisburgo-Lazio, ritorno quarti Europa League 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Manca poco al fischio d’inizio dell’atteso ritorno dei quarti di finale di Europa League, in programma questa sera alla Red Bull Arena, tra Salisburgo e Lazio. Sebbene si tratti di un’impresa proibitiva, dopo la netta vittoria per 4-2 dell’andata, i biancocelesti dovranno stare attenti alla reazione di orgoglio di una squadra che, prima della trasferta romana, non perdeva nelle Coppe europee da 20 partite. Agli uomini di Inzaghi sarà sufficiente controllare il match cercando di subire il meno possibile, senza la necessità di affondare necessariamente il colpo, dato il vantaggio maturato sette giorni fa. Ecco la cronaca live del match

Salisburgo-Lazio 0-0: tabellino

SALISBURGO (4-4-2): Walke; Lainer, Ramalho, Čaleta-Car, Ulmer; Haidara, Schlager, Berisha, Yabo; Chan Hwang, Dabbur. A disposizione: Stankovic, Onguene, Wolf, Farkas, Minamino, Gulbrandsen. Allenatore: Rose

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, de Vrij, Radu; Basta, Parolo, Leiva, Milinković-Savić, Lulic; Luis Alberto; Immobile. A disposizione: Guerrieri, Bastos, Caceres, Lukaku, Marusic, Murgia, Caicedo, Felipe Anderson. Allenatore: Simone Inzaghi

Arbitro: Damir Skomina

Note:

Salisburgo-Lazio: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 21.05

Salisburgo-Lazio: formazioni ufficiali

Sono uscite le formazioni ufficiali. Rispetto alle previsioni, il tecnico del Salisburgo, Rose, cambia un solo elemento nella formazione iniziale: a scendere in campo nell’undici titolare, infatti, sarà Yabo, con Minamino in panchina. Anche Inzaghi opta per un solo cambio, a centrocampo, con l’inserimento di Lulic dal primo minuto al posto di Lukaku.

Salisburgo-Lazio: probabili formazioni e pre-partita

Dopo aver festeggiato il compleanno del tecnico Inzaghi con una netta vittoria per 4˗2, Lazio e Salisburgo si ritrovano per il match di ritorno dei Quarti di finale di Europa League. Nonostante la squadra capitolina abbia un cospicuo vantaggio, le imprese portate a termine e quelle soltanto sfiorate dei due giorni di Champions League non lasciano dormire sonni troppo tranquilli. Il tecnico dei padroni di casa, Rose, recupera Hwang, dopo la squalifica dell’andata, ma perde il centrocampista maliano Samassékou. Tra le opzioni contemplate, c’è dunque un possibile cambio di modulo, con l’accentramento di Schlager e l’inserimento di una terza punta, in un modulo marcatamente più offensivo, con Minamino favorito.

Dal canto suo, anche Inzaghi dovrà vedersela con parecchi punti interrogativi, dovuti a infortuni, acciacchi e possibile turnover in vista del derby di domenica, valevole per un posto in Champions League. Con Patric fuori per un acciacco muscolare, sono Basta e Lukaku i favoriti, con Marusic e Lulic probabilmente in panchina. Non mancherà, come da qualche tempo a questa parte, il ballotaggio in attacco tra Luis Alberto e Felipe Anderson, ma lo spagnolo appare ancora una volta favorito.

Salisburgo-Lazio: i precedenti del match

Quella che andrà in scena alla Red Bull Arena tra Salisburgo e Lazio sarà la gara numero 2 tra le due formazioni. L’unico precedente risale alla stagione 2009/2010, nella fase a gironi della medesima competizione: in quell’occasione il match terminò con una sconfitta per 2˗1 per i biancocelesti, complici le reti di Afolabi e Tchoyi per gli austriaci e di Foggia per i capitolini. Il Salisburgo ospiterà una squadra italiana per la 6° volta nella sua storia: le prime esperienze risalgono al 1994, nella finale di Coppa UEFA contro l’Inter, e poi con il Milan, nei gironi di Champions League della stagione successiva. Nel 2003 gli austriaci incontrarono l’Udinese e il Parma, uscendo in entrambi i confronti sconfitti, fino al precedente con la Juventus nel 2010, conclusosi con un pareggio. L’ultima trasferta della Lazio in terra austriaca risale, invece, al 2002, quando in Coppa UEFA riuscì a imporsi con un netto 1˗3 nei confronti dello Sturm Graz, grazie a una doppietta proprio di Simone Inzaghi e alla rete di Chiesa. L’altro precedente risale al 1997, contro il Rapid Vienna, finito anch’esso con una vittoria, per 2˗0, grazie alle reti di Casiraghi e Mancini. Curiosamente, infine, il Salisburgo, nella gara d’andata finita 4˗2, è uscito sconfitto dopo 20 match da imbattuto nelle coppe europee.

Salisburgo-Lazio: l’arbitro del match

Sarà lo sloveno Damir Skomina l’arbitro scelto dall’UEFA per dirigere il ritorno dei quarti di finale di Europa League tra Salisburgo e Lazio, in programma questa sera alle 21.05 alla Red Bull Arena di Salisburgo. Il fischietto di Capodistria, effettivo dal 1995 e operatore turistico di professione, è alla sua 2° direzione stagionale nella competizione, dopo averne dirette 5 in Champions League tra qualificazioni, gironi e fasi eliminatorie. Curiosamente, in queste partite ha diretto per ben 4 volte squadre italiane: due volte il Napoli, una la Juventus e una la Roma. Finora, Skomina non ha mai diretto i biancocelesti, sarà dunque un debutto il suo. L’arbitro sloveno sarà coadiuvato dagli assistenti connazionali Jure Praprotnik e Robert Vukan.

Salisburgo-Lazio Streaming: dove vederla in tv

Salisburgo-Lazio sarà trasmessa a partire dalle ore 21.05 in diretta sulle frequenze satellitari di Sky Sport (canali Sky Sport 1 e Sky Calcio 1, anche in HD). Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go.