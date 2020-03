Rivaldo: «Barcellona, ma quale Lautaro, prendi Neymar»

L’ex stella di Barcellona e Milan, Rivaldo, boccia l’idea blaugrana di acquistare Lautaro Martinez: ecco le sue parole

Rivaldo boccia Lautaro Martinez. In un’intervista a Betfair, il brasiliano ha consigliato il Barcellona sull’acquisto di Neymar.

RIVALDO – «Lautaro Martinez non sarebbe una soluzione per il presente. Neymar sarebbe sempre la mia priorità per rafforzare Barcellona. L’argentino ha solo 22 anni e ha ancora bisogno di crescere e acquisire esperienza nonostante sia un buon giocatore che potrebbe diventare un calciatore top in futuro. Questo è il motivo per cui credo che il Barcellona debba concentrarsi soprattutto sul riportare Neymar per ritornare ad avere l’attacco del passato. Neymar ha 28 anni e ha ancora molto calcio davanti a sé nella sua carriera. Sarebbe una grande mossa, perché conosce il club e ha una personalità brutale che gli consente di fare la differenza senza temere di condividere le luci della ribalta con Messi».