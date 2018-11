River-Boca highlights e gol: i momenti salienti del Superclasico valido per la finale di ritorno di Copa Libertadores

River-Boca highlights e gol: le azioni salienti del match valido per la finale di ritorno di Copa Libertadores. E’ l’ora della verità: allo stadio El Monumental di Buenos Aires va in scena l’atto finale della massima competizione sudamericana. A sfidarsi, le due storiche rivali argentine: dopo il 2-2 di due settimane fa alla ‘Bombonera’, River Plate e Boca Juniors devono vincere per poter alzare al cielo l’ambito trofeo: infatti, le reti segnate in trasferta non valgono doppio e, in caso di parità con qualsiasi risultato, la gara proseguirà con tempi supplementari e – in caso di pareggio al 120′ – con i calci di rigori. Ecco i gol e gli highlights del Superclasico: