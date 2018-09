Robinho rivela: «Trasferimento al Chelsea saltato per colpa del…mio nome!»

Robinho ha svelato perchè saltò la trattativa che doveva condurlo al Chelsea: «Iniziarono a vendere le mie maglie, al Real non piacque»

L’estate del 2008 Robinho non se la dimenticherà mai. Dopo un annata stellare al Real Madrid, decise di lasciare la capitale spagnola per approdare al Manchester City dove andò a percepire un ingente guadagno. Prima dei Citizen, tuttavia, fu il Chelsea ad essere molto vicino all’asso brasiliano. Fu quello un caso di mercato che diede adito a numerose polemiche e lo stesso Robinho, a dieci anni di distanza da quegli eventi, intervistato da FourFourTwo ha svelato perchè non andò in porto la trattativa con i Blues: «Il mio obiettivo era quello di andare al Chelsea. Lì c’era Scolari che mi disse che avrei fatto la differenza in quella squadra. Il Chelsea però iniziò a vendere le maglie con il mio nome prima ancora che la trattativa fosse conclusa e al Real la cosa non piacque. Sono sicuro che è questa la ragione per la quale l’operazione è fallita, il Real Madrid ne fece una questione d’orgoglio. Inoltre quell’anno il Chelsea giocava la Champions e il City no».

Tuttavia Robinho non si è mai pentito di lasciare le merengues: «No, però mi pento del fatto di aver chiuso male la mia storia con loro. Il Real è stato un club che mi ha aperto le porte e che mi ha dato la possibilità di conquistare l’Europa. Il modo in cui sono andato via ha forse cancellato quanto di buono ho fatto per loro. Ho contribuito alle vittorie della squadra, ho giocato bene, ma ero deciso ad andare via».