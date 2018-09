Rodriguez vede solo il Milan: «Psg? Sono già al top!»

Direttamente dal ritiro della Svizzera, Ricardo Rodriguez chiude alle voci di un possibile approdo al Paris Saint German

Dopo un’annata condita da luci e ombre, Ricardo Rodriguez sembra finalmente essere al centro del progetto di Gattuso. Direttamente dal ritiro della Nazionale svizzera, il terzino sinistro del Milan ha parlato sia del suo passato che del suo futuro che sarà ancora a tinte, ovviamente, rossonere: «Solo tre club in carriera? Se mi si tratta bene e correttamente sono uno fedele. Se mi apprezzi resto. Altrimenti me ne vado. Il Milan? Finora mi hanno trattato bene. Gattuso è una persona corretta, onesta, un allenatore che ama il calcio. Siamo pronti a tutto per lui. La Serie A è molto difficile, molti non ce la fanno qui».

E sull’interesse del Paris Saint German, che ha provato a strappare Rodriguez al Milan in estate: «Sì, c’era interesse e fa piacere. Ma sono ancora al Milan, in uno stadio come San Siro, livello top. Qua i tifosi sono pazzi. Il Milan è il Milan. Chiunque può dire quello che vuole, ma molte persone vogliono venire a giocare qui. Il Milan ha un’aura speciale. Vedrete cosa succederà quando giocheremo di nuovo la Champions»