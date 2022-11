Roma, Abraham: «Non sono così ansioso di tornare a giocare, mi godo la Coppa del Mondo»

Tammy Abraham, attaccante della Roma, ha parlato in conferenza stampa direttamente dal ritiro in Giappone del club giallorosso

Tammy Abraham, attaccante della Roma, ha parlato in conferenza stampa al Foreigner Correspondents’ Club of Japan.

PAROLE – «Non sono così ansioso di tornare a giocare, mi godo la Coppa del Mondo e mi alleno per gennaio. Mi sarebbe piaciuto essere in Qatar, ma credo che questo tipo di situazioni ti facciano crescere come calciatore e come uomo. Sono ancora giovane, devo crescere e migliorare».