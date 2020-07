Roma, altro caso dopo Petrachi: è De Sanctis

In casa Roma prosegue il caos dirigenziale: il prossimo a dire addio potrebbe essere Morgan De Sanctis

In casa Roma non tende a sgonfiarsi il caso dirigenziale. Dopo l’addio del direttore sportivo Petrachi, il prossimo a lasciare i giallorossi potrebbe essere l’attuale team manager Morgan De Sanctis.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’ex portiere credeva di dover ricoprire il ruolo di d.s., ma Baldini pare aver preso il controllo della situazione. De Sanctis non assiste più alle partite della Roma da tempo e non segue più la squadra in trasferta. L’addio non è scontato e, nel caso in cui dovesse andare via, potrebbe scegliere di iniziare una nuova avventura all’Ascoli o al Verona.