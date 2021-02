Roma, attesa per Zaniolo: oggi la visita decisiva per il ritorno in campo

Nicolò Zaniolo oggi si sottoporrà alla visita decisiva per il ritorno in campo: i tifosi giallorossi e azzurri attendono notizie positive sul centrocampista

Nicolò Zaniolo oggi potrebbe vivere una tappa di avvicinamento decisiva per il suo ritorno in campo: il centrocampista è sempre più vicino alla ripresa degli allenamenti.

Come riportato da Il Corriere dello Sport, oggi è in programma la visita con il dottor Fink e se dovesse esserci un responso positivo, Zaniolo potrebbe tornare in campo per allenarsi.