Di Francesco punta in alto: «Roma, andiamo a Kiev!»

Eusebio Di Francesco esulta al termine di Roma-Barcellona per l’impresa compiuta dai suoi ragazzi, ma rilancia: l’obiettivo deve essere la finale di Champions League, ecco le sue parole nel post-partita

Rimonta completata: Roma-Barcellona è terminata 3-0, ribaltato il 4-1 dell’andata e giallorossi in semifinale di Champions League. Eusebio Di Francesco, considerato tra i principali artefici dell’impresa, ha commentato così ai microfoni di Premium Sport: «Nello spogliatoio ci credevamo veramente, è giusto gioire in questo modo. La prima cosa che gli ho detto è che domenica c’è il derby: la forza di questo gruppo è quella di guardare sempre avanti, dobbiamo ambire sempre a qualcosa in più».

Il tecnico ha poi commentato la svolta tattica: «Mi prendo le sconfitte e le parole ingrate, ma non mi interessa: sono felice per loro. Non è tanto l’assetto tattico, ma è la mentalità a fare la differenza ed è quello su cui abbiamo lavorato. Ho fatto questa scelta per dare meno ampiezza al loro gioco. Sono felicissimo di aver portato un nuovo sistema di gioco ma ciò che più mi interessa è la filosofia della squadra». Infine, una battuta sull’obiettivo finale di Kiev: «Perché non crederci? Deve essere il nostro obiettivo: se diciamo come va, va, ci accontentiamo e io non mi devo accontentare».