Roma, Barisic confessa: «C’era interesse dei giallorossi, ma…»

Roma, il terzino dei Rangers Barisic, obiettivo di mercato, confessa: «I giallorossi hanno mostrato interesse, ma volevo rimanere»

Il terzino dei Glasgow Rangers, Borna Barisic, ha confessato ai microfoni della testata scozzese Herald come la Roma si stata effettivamente interessata a lui durante l’ultima session di mercato.

«Alcune società come la Roma hanno mostrato interesse ed è una grande cosa, ma il mio obiettivo era restare e l’ho dimostrando firmando giovedì. Non è stata una scelta difficile per me. Sono completamente concentrato sui Rangers e sono voluto restare fin dal primo giorno».