Roma, Fonseca: «Stiamo bene, la squadra è in fiducia»

Paulo Fonseca ha parlato dopo Roma-Benevento

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 5-2 contro il Benevento.

FIDUCIA – «Abbiamo fatto una bella partita. Siamo in fiducia e la squadra sta bene. Ora abbiamo tante partite in poco tempo, dobbiamo lavorare al meglio. Abbiamo sempre controllato la gara, non abbiamo subito tante situazioni di pericolo».

TANTI GOL – «Abbiamo preso un gol sfortunato e poi un rigore. Non è che la squadra non è stata equilibrata in difesa. La Serie A è un campionato difensivo, è questa giornata è la prova che il calcio in generale è offensivo. Credo che questa sia una cosa positiva per l’immagine del calcio italiano».

OBIETTIVI – «Io voglio essere sempre realista. Noi vogliamo andare in Champions, Inter e Juventus hanno qualcosa in più rispetto a noi».

DIFESA – «La squadra ha dimostrato che può giocare sia con la difesa a tre che con quella a quattro. Dipende dalle partite. Siamo preparati per giocare con entrambi i sistemi. Non so se Smalling sarà pronto per la partita contro il Milan».