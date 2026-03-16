Roma Bologna, l’Olimpico prepara una coreografia show per il match di Europa League: cosa chiede la Curva Sud al resto dello stadio per spingere i giallorossi

Roma Bologna, i tifosi giallorossi preparano una coreografia show all’Olimpico per il match di Europa League. Tutti i dettagli

I tifosi della Roma si preparano per l’attesissima sfida casalinga contro il Bologna, valevole per il decisivo ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Il match arriva in un momento cruciale e particolarmente delicato della stagione giallorossa. Reduce da due pesanti sconfitte consecutive in campionato (contro Genoa e Como) e dopo il sudato pareggio raggiunto nel secondo tempo della gara di andata al Dall’Ara, la competizione europea rappresenta un viatico fondamentale per svoltare l’annata.

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Il momento delicato e l’emergenza di Gasperini

La compagine guidata da Gian Piero Gasperini cercherà di ritrovare proprio sul palcoscenico europeo una risposta importante in vista del rush finale della stagione. La sfida contro i rossoblù allenati da Vincenzo Italiano vale non solo la qualificazione ai quarti di finale, ma anche una bella fetta di credibilità.

Gasperini sta preparando la gara tra numerose difficoltà tattiche e in piena emergenza, ma sa di poter contare sull’arma in più della Roma: i tifosi, pronti a stringersi intorno alla squadra e a trascinarla nel corso di tutti i novanta minuti.

L’appello dei tifosi e lo spettacolo sugli spalti

Come riferito dal Corriere dello Sport, i sostenitori giallorossi stanno ultimando i preparativi per una coreografia show che coinvolgerà l’intero impianto. L’obiettivo è chiaro: hanno invitato tutti i presenti a “far capire agli avversari cosa vuol dire il fattore campo“.

In un comunicato ufficiale apparso sui social nelle ultime ore, i tifosi della Roma hanno suonato la carica per la decisiva notte europea:

“giovedì ci attende un’altra sfida importante: contro il Bologna ci giochiamo una parte fondamentale della stagione. E’ il momento di tornare a far capire agli avversari cosa significa il fattore campo e cosa vuol dire venire a giocare all’Olimpico. Realizzeremo l’ennesimo spettacolo e ogni tifoso sarà protagonista… invitiamo quindi tutti i tifosi che assisteranno alla partita in Curva Nord, Distinti Nord, Tribuna Tevere e Monte Mario, a portare la propria bandiera. Insieme alla coreografia che verrà realizzata in Curva Sud e Distinti Sud, coloreremo tutto lo stadio e spingeremo la Roma verso la vittoria”

Un invito compatto che promette di regalare un colpo d’occhio mozzafiato e di spingere i giocatori oltre i propri limiti.