Roma Bologna, e se si andasse ai calci di rigore? Ecco i tiratori indiziati per la lotteria dagli 11 metri in caso di nuovo pareggio

Quando una sfida così equilibrata si avvicina al traguardo, anche l’eventualità dei calci di rigore smette di essere un dettaglio e diventa una variabile da preparare con attenzione. È anche per questo che Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, e Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, stanno valutando con cura chi potrebbe presentarsi dal dischetto nel caso in cui la gara dovesse restare in parità anche dopo eventuali supplementari nell’ottavo di finale di ritorno di Europa League. Per i giallorossi il primo nome è quello di Donyell Malen, attaccante olandese che si è già preso la responsabilità dagli undici metri nelle ultime occasioni utili, trasformando i rigori contro Napoli e Como. In assenza di Paulo Dybala, fantasista argentino e tradizionale riferimento tecnico della squadra, è lui il rigorista più credibile nello scacchiere di Gasperini. Alle sue spalle restano opzioni di qualità che potrebbero però partire dalla panchina proprio per essere gestite nell’ottica di un finale lungo.

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Malen davanti a tutti, ma la Roma ha più soluzioni dal dischetto

Tra i possibili specialisti romanisti ci sono infatti anche Lorenzo Pellegrini, centrocampista offensivo ed ex capitano, e Neil El Aynaoui, mediano marocchino con buona tecnica e freddezza. Pellegrini, nel corso della carriera, ha mostrato affidabilità dal dischetto, mentre El Aynaoui si era già distinto in questo fondamentale ai tempi del Lens, confermandosi giocatore lucido nei momenti delicati. Un’altra soluzione può essere Bryan Cristante, mentre il quinto rigorista potrebbe essere Gianluca Mancini. Su di lui pesa però il ricordo amaro dell’ultimo errore importante, quello nella finale contro il Siviglia. A proteggere la porta, invece, la Roma sa di poter contare su Federico Ravaglia, estremo difensore che in carriera ha già dimostrato una certa efficacia nelle serie dagli undici metri, neutralizzando rigori pesanti in varie competizioni.

Orsolini guida il Bologna, ma tutto dipenderà dagli uomini rimasti in campo

Anche il Bologna ha già individuato una possibile gerarchia. Il primo nome è quello di Riccardo Orsolini, anche se il precedente errore in Coppa Italia contro la Lazio resta un dato da considerare. Subito dietro ci sono Federico Bernardeschi, Lewis Ferguson, Remo Freuler e Jonathan Rowe, attaccante inglese che ha già mostrato sangue freddo in una situazione decisiva. Naturalmente, molto dipenderà da chi arriverà effettivamente in campo al termine dei 120 minuti. Ma una cosa è chiara: in una partita di questo peso, anche i rigori si preparano come una fase vera e propria del match.