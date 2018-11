Continuano le polemiche dopo la sconfitta della Roma a Udine: Di Francesco è sotto osservazione e può saltare

Negli occhi dei tifosi giallorossi è ancora impressa la sconfitta della Dacia Arena contro l‘Udinese: una partita sottovalutata da Di Francesco che ha pagato a caro prezzo le scelte di formazione. Il turnover, infatti, non ha giovato e la Roma adesso si ritrova settima in Serie A, scavalcata dal Parma, ma non troppo distante dalla zona Champions, appena a 4 punti. Di Francesco, però, non può più permettersi passi falsi e le prossime partite saranno decisive per il suo futuro, perché ora la panchina inizia a traballare.

In Champions i giallorossi sono relativamente tranquilli, visto che guidano il girone a pari punti con il Real Madrid, prossima avversaria; in Serie A, invece, il match con l’Inter sarà fondamentale per non allontanarsi troppo dal quarto posto. Se la dirigenza optasse per un cambio, inoltre, va tenuta sotto controllo la posizione di Monchi: il ds spagnolo, infatti, è legato al futuro di Di Francesco e in caso di allontanamento di quest’ultimo potrebbe rassegnare le dimissioni.