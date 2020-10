Roma, Carles Perez è già un rimpianto in Spagna

Carles Perez è già un rimpianto in Spagna. La prestazione offerta dall’esterno della Roma contro il Benevento ha suscitato clamore

Il quotidiano As scrive: «Un altro crack della Masia che non hanno fatto esplodere: un grande scandalo. Perez ha dovuto lasciare il Barcellona per trovare un’occasione che a Roma sembra avere. Ha chiuso il successo dei giallorossi con un gran gol».